Θεσσαλονίκη: Χιλιάδες τόνοι αλάτι στις αποθήκες της Περιφέρειας

Επάρκεια αλατιού υπάρχει στις αποθήκες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες.

Επάρκεια αλατιού υπάρχει στις αποθήκες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες, που τυχόν θα προκύψουν το επόμενο χρονικό διάστημα.

Ο επικεφαλής του τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Μπάμπης Στεργιάδης δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι σε όλη την κεντρική Μακεδονία υπάρχουν επτά χιλιάδες τόνοι αλάτι αποχιονισμού, ενώ ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός για τα αποχιονιστικά μηχανήματα σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. «Οι διαγωνισμοί είναι ενεργοί, οπότε φέτος δεν θα υπάρχει πρόβλημα.

Έχουμε ψάξει και κάποια ακόμη μηχανήματα, αν κι εφόσον χρειαστεί. Το μητρώο εργοληπτών της πολιτικής προστασίας είναι σε λειτουργία, οπότε ό,τι και αν χρειαστεί θα το αντιμετωπίσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Στεργιάδης επισήμανε ότι ολοκληρώνονται οι συνεδριάσεις των συντονιστικών οργάνων των δήμων, ενώ τις επόμενες μέρες θα γίνει και το κεντρικό συντονιστικό στη Θεσσαλονίκη.

Για τις χιονοπτώσεις που σημειώθηκαν χθες στα χιονοδρομικά κέντρα και τα ορεινά της Πέλλας, της Ημαθίας και της Πιερίας, τόνισε ότι αντιμετωπίστηκαν άμεσα με μηχανήματα και για τον παγετό.

Παράλληλα σημείωσε ότι από σήμερα άρχισε να βελτιώνεται ο καιρός, ενώ οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας αναμένουν τις εξελίξεις στο μέτωπο του καιρού.

