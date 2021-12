Θεσσαλονίκη

Συζυγοκτονία στην Θεσσαλονίκη: στην φυλακή ο 49χρονος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως διαμορφώθηκε το κατηγορητήριο για τον άνδρα που σκότωσε την σύζυγο του με 23 μαχαιριές.

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 49χρονος, που κατηγορείται ότι δολοφόνησε τη σύζυγό του με 23 μαχαιριές

Αμίλητος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή ο 49χρονος, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Υποστήριξε πως σκότωσε με 23 μαχαιριές τη σύζυγό του γιατί πίστευε πως τον απατούσε.

Με την σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακριτή ο άνδρας κρίθηκε προφυλακιστέος.

Σύμφωνα με το οικογενειακό του περιβάλλον, ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Κατά το παρελθόν μάλιστα, είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική. Τους τελευταίους μήνες η ασθένεια του είχε υποτροπιάσει, κανείς όμως δεν περίμενε αυτή την τραγική εξέλιξη.

Ο 49χρονος έσφαξε τη 48χρονη σύζυγο του με 23 μαχαιριές και στη συνέχεια μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου, όπου και ομολόγησε την πράξη του στους αστυνομικούς.