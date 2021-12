Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: θρίλερ με θάνατο 19χρονου σε Κέντρο Παιδιών με Αναπηρία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες και οι αναφορές για συμπλοκή που κατέληξε σε τραγωδία. Τι λένε οι πληροφορίες από την Αστυνομία.

Σοκάρει ο θάνατος ενός 25χρονου που φιλοξενούνταν στο Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης, “Ο Άγιος Δημήτριος”.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, ο νεαρός έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από περιθαλπτόμενο, το βράδυ της Κυριακής και εν συνεχεία μεταφέρθηκε σε άσχημη κατάσταση στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Κατά τη διαδικασία του εξιτηρίου χθες το μεσημέρι ο άτυχος 19χρονος εμφάνισε επιπλοκές και κατέληξε.

Εργαζόμενος του ιδρύματος κατήγγειλε ότι ο υπάλληλος της δομής που πρόσεχε τους συγκεκριμένους περιθαλπόμενους, όταν ξέσπασε η συμπλοκή δεν έπραξε το παραμικρό για να την σταματήσει

Η σορός του 19χρονου μεταφέρθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία του ΑΠΘ για τη διενέργεια νεκροτομής.

Πληροφορίς από την Αστυνομία, αναφέρουν ότι δεν υπήρξε καταγγελία για συμπλοκή. Ο 25χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα με την υγεία του και ο θάνατος του οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Η πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, Βασιλική Νάκου, διέταξε από τη Δευτέρα τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για να διερευνηθεί τι ακριβώς συνέβη.

Η ανακοίνωση του ΚΚΠΠΚΜ

"Σχετικά με την αδόκητη απώλεια, περιθαλπόμενου του ΚΚΠΠΚΜ (25 ετών), σε Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021, σας ενημερώνουμε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, όπως και ένορκη διοικητική εξέταση.

Επίσης, ζητήθηκε από τη διοίκηση του ΚΚΠΠΚΜ η διενέργεια νεκροψίας- νεκροτομής, το πόρισμα της οποίας θα διαλευκάνει τα ακριβή αίτια θανάτου.

Καθίσταται σαφές προς όλους ότι θα γίνουν όσα προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία, με απόλυτη διαφάνεια και αυστηρότητα, με πλήρη σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια.

Τέλος, απευθύνουμε θερμή παράκληση να σεβαστούμε όλοι τη μνήμη του νεκρού, την οικογένεια του, αλλά και τους εργαζόμενους, οι οποίοι δίνουν καθημερινό αγώνα αντιμετωπίζοντας δύσκολα περιστατικά".

Πηγή: thestival

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Γλυκά Νερά: οργή του πιλότου για την αλλαγή επώνυμου της Λυδίας

Μητσοτάκης - ΣΕΒ: Συζήτηση για επενδύσεις, ενέργεια και ψηφιακή μετάβαση



“Το Πρωινό”: γιατί ο Λιγνάδης δεν θα πάει στην κηδεία της μητέρας του (βίντεο)