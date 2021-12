Θεσσαλονίκη

Διάρρηξη στο Δημαρχείο Θερμαϊκού

Η καθαρίστρια ήρθε αντμέτωπη με τους δράστες, οι οποίοι είχαν βάλει στο "στόχαστρο" το χρηματοκιβώτιο.

Στο στόχαστρο διαρρηκτών μπήκε το δημαρχείο Θερμαϊκού σήμερα το πρωί.

Άγνωστοι δράστες, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους μπήκαν στο δημαρχείο κι αμέσως κατευθύνθηκαν στο χρηματοκιβώτιο απ΄ όπου άρπαξαν 500 ευρώ, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε o δήμαρχος Γιώργος Τσαμασλής.

«Η καθαρίστρια που πήγε στις 5:00 το πρωί, έπεσε επάνω τους. Ευτυχώς οι δράστες τράπηκαν σε φυγή χωρίς να έχουμε χειρότερα. Καλέσαμε άμεσα φυσικά την Αστυνομία, με τις έρευνες να βρίσκονται σε καλό δρόμο. Μάλιστα, οι δράστες φέρεται να κινήθηκαν με κλεμμένο όχημα», αναφέρει ο δήμαρχος.

Ο κ. Τσαμασλής τονίζει τέλος ότι: “θα εξαντλήσουμε όλες τις δυνάμεις μας για να είμαστε οι τελευταίοι που έπεσαν θύματα διαρρηκτών στην περιοχή μας”.

Οι δράστες αναζητούνται από τις Αστυνομικές Αρχές που έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους.

