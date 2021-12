Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Άντρας παρασύρθηκε από τρένο

Ο άτυχος άντρας μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Σοβαρά τραυματίστηκε άντρας, ο οποίος παρασύρθηκε από εμπορική αμαξοστοιχία στην περιοχή του Δεντροποτάμου Θεσσαλονίκης.

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το βράδυ, ενώ η αμαξοστοιχία εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα- Θεσσαλονίκη.

O άτυχος άντρας διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

