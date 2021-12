Σέρρες

Κορονοϊός - Φίλη Κουτμερίδου: Φαινόταν αποφασισμένη να μην εμβολιαστεί

Η αναισθησιολόγος και φίλη της εκλιπούσας μίλησε για την ιατρική πλευρά του θέματος.

«Ήξερα πως ήταν ανεμβολίαστη, δεν ξέρω γιατί όμως», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η Νέλλυ Ευθυμίου, αναισθησιολόγος και φίλη της Παρθένας Κουτμερίδου.

«Φαινόταν αποφασισμένη να ακολουθήσει το δρόμο του μη εμβολιασμού, η άποψή μου είναι να είχε κακή πληροφόρηση», είπε αναφερόμενη σε συνάντηση που είχαν το καλοκαίρι.

Η Ν.Ευθυμίου τόνισε ότι, «τα εμβόλια mrna έχουν ελεγχθεί πρώτα για την ασφάλειά τους και μετά για την αποτελεσματικότητά τους».

Σχολίασε δε σε ερώτημα σχετικά με το γιατρό της 38χρονης ότι, είναι «σοβαρός επιστήμονας», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι, «υπήρχε κουβέντα γιατί τον είχε ρωτήσει».

«Έχω υπόψη ασθενείς που χρησιμοποιούν τους γιατρούς τους ότι τους λένε να μην εμβολιαστούν», κατέληξε.

