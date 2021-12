Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός – Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα ο αρνητής γονέας

Σε συμπαράσταση του έσπευσε κι ο αρνητής που είχε υποβάλλει μήνυση σε ιδιοκτήτρια κομμωτηρίου και χθες μήνυσε τον διοικητή του Α.Τ.

Στα Δικαστήρια οδηγήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης ο αρνητής πατέρας από τη Μενεμένη, ο οποίος συνελήφθη εχθές για ψευδή καταμήνυση στους εκπαιδευτικούς του σχολείου που φοιτά ο γιος του. Έφτασε στο Δικαστικό Μέγαρο συνοδεία αστυνομικών και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Ο πατέρας απαίτησε να παρακολουθήσει το παιδί του το μάθημα χωρίς προστατευτική μάσκα και την απαραίτητη βεβαίωση self test. Αυτό φυσικά δεν έγινε δεκτό και έτσι λίγο αργότερα ο πατέρας κατέθεσε μήνυση κατά των εκπαιδευτικών σε Αστυνομικό Τμήμα και συνελήφθη για ψευδή καταμήνυση.

Νέα εμφάνιση του αρνητή της μάσκας σε…κομμωτήριο

Ως υποστηρικτής του αρνητή πατέρα, ένας 55χρονος επίσης αρνητής πήγε εχθές στα κρατητήρια, όπου κρατούνταν ο 45χρονος αρνητής πατέρας και άρχισε να φωνάζει στους αστυνομικούς. Λίγο αργότερα ο ίδιος προχώρησε σε ψευδή καταμήνυση του διοικητή του αστυνομικού τμήματος και συνελήφθη.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και οδηγήθηκε σήμερα και αυτός στον εισαγγελέα. Λίγο πριν εισέλθει στο Δικαστικό Μέγαρο, ο 55χρονος έδειξε επιδεικτικά τις χειροπέδες στις κάμερες και φώναξε ότι «μηνύσαμε τον διοικητή του αστυνομικό τμήματος και με συλλάβανε», ενώ σε ερώτηση των δημοσιογράφων γιατί τον συνέλαβαν ο ίδιος απάντησε « Για τα βασανιστήρια που επιβάλουν όπως βλέπετε έως τώρα».

Μάλιστα, πρόκειται για τον ίδιο άνδρα που στις 21 Οκτωβρίου πήγε σε κομμωτήριο χωρίς ραντεβού και ζήτησε να τον κουρέψει ανεμβολίαστη κομμώτρια, ενώ ο ίδιος δεν ήθελε να φορέσει μάσκα. Στη συνέχεια ο αρνητής έκανε μήνυση και αγωγή ζητώντας 10.000 ευρώ, ενώ ανέφερε ότι η ιδιοκτήτρια αρνήθηκε να τον εξυπηρετήσει και προσπάθησε να του επιβάλει «βασανισμό».

