Καστοριά: Άνδρας καταπλακώθηκε από συντρίμμια κτηρίου (εικόνες)

Τραγική κατάληξη είχε η πολύωρη επιχείρηση απεγκλωβισμού του άνδρα από τα συντρίμμια.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας άντρας ηλικίας περίπου 60 ετών, ο οποίος καταπλακώθηκε από τα συντρίμμια εγκαταλελειμμένου κτιρίου που κατέρρευσε, στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής, ο άτυχος άντρας βρισκόταν στο εσωτερικό του κτιρίου με ακόμα έναν άνδρα. Ο ένας από τους δύο ήταν στον πάνω όροφο, ο οποίος υποχώρησε καταπλακώνοντάς τον.

Ο άνδρας που ήταν στον όροφο κατάφερε να βγει έξω, όμως εκείνος που καταπλακώθηκε ανασύρθηκε νεκρός μετά από ώρες επιχείρησης.

Το συμβάν έγινε αντιληπτό από άτομα που εκείνη την ώρα βρισκόταν στα γειτονικά καταστήματα εστίασης που ειδοποίησαν της αρχές.

Στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα ενώ συνέδραμε και μηχάνημα έργου από την τοπική αυτοδιοίκηση.

