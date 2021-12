Σέρρες

Κορονοϊός: Θρήνος για ζευγάρι - Ο άνδρας ζήτησε να πουν ένα τραγούδι στην γυναίκα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκίνηση προκαλεί η περιγραφή της νοσηλεύτριας του Νοσοκομείου Σερρών για την τελευταία επιθυμία ενός άνδρα που ήταν αφιέρωση στη γυναίκα του.

Ραγίζει καρδιές η αποκάλυψη νοσηλεύτριας στις Σέρρες για ένα ζευγάρι που έχασε τη μάχη με τον κορoνοϊό.

«Ο σύζυγος μου ζήτησε να τραγουδήσω στη γυναίκα του. Μετά πέθαναν και οι δύο στο νοσοκομείο» λέει συγκινημένη.

Ο κορoνοϊός αποδείχθηκε και σε αυτή την περίπτωση ανίκητος.

Η επικουρική νοσηλεύτρια στο Νοσοκομείο Σερρών, Στέλλα Χινάκη καθηλώνει. Πρόκειται για μια αφοσιωμένη νοσηλεύτρια που τραγουδάει στους ασθενείς για να τους δίνει κουράγιο στη μεγάλη τους μάχη με τον κορονοϊό.

«Με αμέριστο ζήλο και απεριόριστη κατανόηση, πρέπει να συμπαραστεκόμαστε στους ασθενείς του κορονοϊού που νοσηλεύονται σε πρωτόγνωρες συνθήκες νοσηλείας, μέσα σε κλειστές πόρτες» τονίζει η ίδια, που όπως λέει εργάζεται εδώ και ενάμιση χρόνο στην κλινική Covid 19 και έχει ζήσει όλη την δύσκολη αυτή κατάσταση με τον φονικό ιό.

«Συμπαραστεκόμαστε η μία νοσηλεύτρια στην άλλη και παίρνουμε κουράγιο, για να μπορούμε να αντέξουμε». Η ίδια περιγράφει με συγκίνηση ένα περιστατικό με ένα ζευγάρι, που καθώς νοσηλευόταν στο νοσοκομείο σε χωριστούς θαλάμους, ο άντρας, της ζήτησε να τραγουδήσει ένα τραγούδι στην σύζυγό του.

Το περιγράφει και λυγίζει η κ. Χινάκη, καθώς, όπως λέει μετά από λίγες μέρες χάθηκαν και οι δυο.

Η νοσηλεύτρια δεν ξεχνά να ευχαριστήσει τις συναδέρφους της και την διευθύντρια του τμήματος, για την αγάπη και την συμπαράσταση που δείχνουν η μία στην άλλη και να ζητήσει από τους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν για να μη ζήσουμε και άλλες δύσκολες καταστάσεις.

πηγή: thestival.gr

πηγή βίντεο: epilogestv.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κηφισός: φορτηγό έπεσε στο ποτάμι (εικόνες)

Μετάλλαξη Όμικρον: ο “ασθενής μηδέν” έμαθε από τα ΜΜΕ ότι είναι θετικός

“Εξοικονομώ”: μπόνους για νοικιασμένες και παραχωρημένες κατοικίες