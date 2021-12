Μαγνησία

Βόλος: Διέρρηξαν σπίτι ηλικιωμένων

Ευτυχώς, το ηλικιωμένο ζευγάρι απουσίαζε από το σπίτι.

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά ληστειών και διαρρήξεων σε σπίτια. Ακόμη ένα τέτοιο συμβάν σημειώθηκε σε κεντρική γειτονιά του Βόλου.

Το σπίτι που μένουν ηλικιωμένοι διέρρηξε άγνωστος δράστης χθες το απόγευμα και ενώ οι ιδιοκτήτες έλειπαν από το σπίτι.

Ευτυχώς, λόγω της απουσίας του ηλικιωμένου ζευγαριού , δεν συνέβησαν τα χειρότερα.

Η διάρρηξη έγινε από νωρίς το απόγευμα μέχρις τις 8 το βράδυ, σε σπίτι στην περιοχή του Νοσοκομείου και καταγγέλθηκε στην Αστυνομία.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης έκλεψε μια χρυσή λίρα και ποσό 150 €.

Πηγή: magnesianews.gr