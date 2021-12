Σέρρες

“Phishing” - Σέρρες: απάτη με “χρυσή” λεία!

Επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του και κατάφερε να του αποσπάσει κωδικούς πρόσβασης.

Θύμα απάτης έπεσε ένας 52χρονος άνδρας σε χωριό κοντά στο Σιδηρόκαστρο Σερρών.

Συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο του 2021, άγνωστος άνδρας με το πρόσχημα ενδιαφέροντος αγοράς ανταλλακτικών αυτοκινήτων, τα οποία διέθετε προς πώληση μέσω αγγελίας στο διαδίκτυο ο 52χρονος, επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του και κατάφερε να αποσπάσει τους κωδικούς πρόσβασης σε διαδικτυακή τραπεζική εφαρμογή.

Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τους κωδικούς, αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 34.500 ευρώ από τους τραπεζικούς του λογαριασμούς, το οποίο μεταφέρθηκε σε λογαριασμούς τριών γυναικών.

Από το Αστυνομικό Τμήμα Σιδηροκάστρου, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος τριών γυναικών, 31 και 51 ετών από την Ελλάδα και 32 ετών από την Αλβανία.

