Κορονοϊός - Ζάκυνθος: πνευματικά επιτίμια σε ανεμβολίαστους ιερείς

Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση της Μητρόπολης για την "τιμωρία" ιερέων που παρακινούν το ποίμνιο αντίθετα σε όσα αναφέρουν οι επιστήμονες.

Μέτρα κατά όσων ιερέων στην Ζάκυνθο δείχνουν απείθια για το θέμα του εμβολιασμού έναντι του κορονοϊού έλαβε ο Μητροπολίτης Ζακύνθου, κατηγορώντας τους και για χειραγώγηση των πιστών σε αντι-επιστημονικές συμπεριφορές.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Μητρόπολης,

"Η Ιερά Μητρόπολις Ζακύνθου ανακοινώνει προς τον Λαό του νησιού μας ότι, στο πλαίσιο της ευθύνης του Ποιμενάρχου της, Σεβ. Μητροπολίτου κ. Διονυσίου Δ΄, γιά την ευστάθεια της τοπικής Εκκλησίας, την ψυχοσωματική υγεία των Ζακυνθίων και την υπακοή στις εκπεφρασμένες οδηγίες της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, προέβη σήμερα, 3-12-2021, σε επιβολή πνευματικών επιτιμίων προς όσους κληρικούς της Μητροπόλεως Ζακύνθου αποδείχθηκαν απειθείς, παρά τις συστάσεις και τις αγωνιώδεις οδηγίες του Ποιμενάρχου περί της ανάγκης εμβολιασμού και μη χειραγωγήσεως των πιστών σε αντι-επιστημονικές συμπεριφορές.

Προς τούτο, μεταξύ των άλλων, δέσμευσε το δικαίωμα της πνευματικής πατρότητος (δηλαδή της εξομολογήσεως) σε όλους τους απειθείς κληρικούς, μέχρι νεωτέρας οδηγίας και συμμορφώσεώς τους.

Ούτως ή άλλως, οι πνευματικοί πατέρες δεν επιτρέπεται να έχουν λόγο για ιατρικά θέματα, πολλώ δε μάλλον να προξενούν κοινωνικά δράματα και να γίνονται ηθικοί αυτουργοί σε θανάτους ανύποπτων ή ευκολόπιστων εξομολογουμένων.

Τέλος, ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας επιφυλάσσεται για την χρήση παντός επιπλέον μέτρου για τον περιορισμό των ανυπάκουων, πάντοτε δε υπέρ της υγείας ενός εκάστου εκ των πνευματικών τέκνων, τα οποία του εμπιστεύτηκε η Εκκλησία του Χριστού και της ενότητος του ποιμνίου".

