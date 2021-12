Μαγνησία

Βόλος: Ξύπνησε από το κώμα ο ντελιβεράς που είχε διασωληνωθεί εκτός ΜΕΘ

Ευχάριστα νέα για τον 20χρονο, που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο.

Ευχάριστα είναι τα νέα που έρχονται από το νοσοκομείο του Βόλου, όπου νοσηλευόταν ο 20χρονος ντελιβεράς, που είχε τραυματιστεί σοβαρά το Νοέμβριο σε τροχαίο στο κέντρο της πόλης και είχε διασωληνωθεί εκτός ΜΕΘ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 20χρονος ξύπνησε χθες από το κώμα που είχε πέσει, αρχίζει να έχει επαφή με το περιβάλλον και να αντικρίζει τους γονείς του, να τους χαμογελάει και να κουνάει τα χέρια του και τα πόδια του, αλλά ακόμα δεν έχει μιλήσει.

Το σημαντικό είναι ότι πλέον αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη, γεγονός που κάνει το ιατρικό προσωπικό να αισιοδοξεί.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 40χρονος παραβίασε πινακίδα STOP και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το μηχανάκι που οδηγούσε ο 20χρονος ντελιβεράς.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο σοβαρός τραυματισμός του οδηγού του δικύκλου.

