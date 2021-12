Θεσσαλονίκη

Missing Alert για 39χρονο

Ώρες αγωνίας για την οικογένειά του. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε, εάν έχετε πληροφορίες.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για την εξαφάνιση 39χρονου από την περιοχή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ

Σύμφωνα με το “Χαμόγελο του Παιδιού” τα ίχνη του Απόστολου Σαγκούρη χάθηκαν στις 26 Νοεμβρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Στις 26/11/2021, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, ο Σαγκούρης Απόστολος, 39 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Σαγκούρη Αποστόλου στις 02/12/2021 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Σαγκούρης Απόστολος έχει ύψος 1,82 μ., έχει 75 κ. βάρος, έχει γκρίζα μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μπορντό μπουφάν και μπλε φόρμα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.».

