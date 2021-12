Μεσσηνία

Σεισμός στην Κυπαρισσία

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Μεσσηνίας και της Ηλείας. Που ήταν το επίκεντρο του σεισμού.

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή, περίπου στις 21.35 το βράδυ της Παρασκευής , σε περιοχές της Μεσσηνίας και της Ηλείας.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε 25 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Κυπαρισσίας, ενώ το εστιακό βάθος προσδιορίστηκε περίπου στα 23 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο ήταν εννέα χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Φιλιατρών της Μεσσηνίας.

