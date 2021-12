Αιτωλοακαρνανία

Κακοκαιρία - Μεσολόγγι: Πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια (εικόνες)

Πολλά προβλήματα έφερε το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που χτύπησε το Μεσολόγγι, όπου πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια. Δεκάδες οι κλήσεις στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για άντληση υδάτων.

Όπως αναφέρει το messolonghinews.gr, η κακοκαιρία έχει προκαλέσει προβλήματα ακόμη και σε πολύ κεντρικούς δρόμους, που έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, καθώς το ύψος της βροχής είναι υψηλό.

Ήδη, απροσπέλαστος είναι ο κεντρικός δρόμος της Χαριλάου Τρικούπη, από τα δικαστήρια έως το τέλος, οι δρόμοι γύρω από το Δικαστικό Μέγαρο, η οδός Σωτηροπούλου μπροστά από το δημαρχείο καθώς και οι οδοί Λεβίδου και Σπύρου Μουστακλή.

Πλημμύρες και στο δήμο Ξηρομέρου

Κύμα κακοκαιρίας έπληξε σήμερα το απόγευμα περιοχές του δήμου Ξηρομέρου, στην Αιτωλοακαρνανία, με αποτέλεσμα να σημειωθούν πλημμυρικά φαινόμενα στις κοινότητες, Καραϊσκάκη και Βασιλόπουλο.

Όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Ξηρομέρου, Ιωάννης Τριανταφυλλάκης, «σημειώθηκε ένα έντονο καιρικό φαινόμενο με συνεχείς βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα να υπερχειλίσουν δύο χείμαρροι και να προκληθούν ζημιές στις κοινότητες Καραϊσκάκη και Βασιλόπουλο». Όπως πρόσθεσε, «πλημμύρισαν, σπίτια, καταστήματα, δρόμοι, χωράφια, κτηνοτροφικές επιχειρήσεις κ.α.». «Από την πρώτη στιγμή», συνέχισε ο δήμαρχος, «βρίσκονται στην περιοχή δυνάμεις της πυροσβεστικής που πραγματοποιούν απαντλήσεις υδάτων, καθώς και μηχανήματα του δήμου και της Περιφέρειας, που προχωρούν σε καθαρισμούς». Επίσης, ο Ιωάννης Τριανταφυλλάκης ανέφερε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, ότι «έχουν ξεκινήσει από τον δήμο και την Περιφέρεια οι διαδικασίες για την καταγραφή των ζημιών, και θα ακολουθήσουν τα τεχνικά δελτία προς τα υπουργεία Υποδομών και Εσωτερικών».

