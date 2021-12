Θεσσαλονίκη

Missing Alert: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 39χρονου

Εντοπίστηκε ο 39χρονος, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 26 Νοεμβρίου.

Τέλος έλαβε η αγωνία της οικογένειας του Απόστολου Σαγκούρη, καθώς ο μέχρι χθες αγνοούμενος βρέθηκε και είναι καλά στην υγεία του.

Όπως ενημέρωσε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, το “Χαμόγελο του Παιδιού”, που είχε σημάνει Missing Alert για την εξαφάνιση του 39χρονου, ο Απόστολος Σαγκούρης βρίσκεται σε νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Επισημαίνει επίσης ότι θα είναι κοντά στον κ. Σαγκούρη και την οικογένειά του για οτιδήποτε χρειαστεί.

