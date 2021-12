Λάρισα

Εντυπωσιακή άσκηση στην σήραγγα του Πλαταμώνα (εικόνες)

Δείτε σκηνές από την άσκηση, στην οποία συμμετείχαν στελέχη από Σώματα Ασφαλείας, το ΕΚΑΒ και άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ετήσια άσκηση ευρείας κλίμακας από την "Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου" στη Σήραγγα Τ3 (Πλαταμώνα) με τη συμμετοχή των Πυροσβεστικών Κλιμακίων των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας, προσωπικό των Τμημάτων Τροχαίας Αυτοκινητόδρομων ΠΑΘΕ Λάρισας και Πιερίας, διασωστών του ΕΚΑΒ Πιερίας και Λάρισας και εργαζομένων της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου.

Σύμφωνα και με την πρώτη αποτίμηση που πραγματοποιήθηκε με το πέρας της άσκησης, η επιχειρησιακή ετοιμότητα και η αποτελεσματικότητα όλων των υπηρεσιών που συμμετείχαν υπήρξε υπέρ το δέον ικανοποιητική, ενώ χρήσιμα συμπεράσματα θα εξαχθούν τις επόμενες ημέρες από την κάθε υπηρεσία ξεχωριστά.

Η "Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου", με ανακοίνωσή της, "ευχαριστεί θερμά όλες τις υπηρεσίες για τη συμμετοχή τους, καθώς και τους οδηγούς για την κατανόησή τους κατά τις ώρες διεξαγωγής της άσκησης".

