Μεσολόγγι: Πλημμύρισαν δεκάδες σπίτια και καταστήματα (βίντεο)

“Φωτιά” πήρε το τηλεφωνικό κέντρο της Πυροσβεστικής για μεταφορές πολιτών σε ασφαλή σημεία και αντλήσεις υδάτων.

Δεκάδες κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένα κτίρια, έχουν δεχθεί οι υπηρεσίες της Πυροσβεστικής στην Αιτωλοακαρνανία, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που εκδηλώνονται από το μεσημέρι της Παρασκευής.

Ειδικότερα, η Πυροσβεστική έχει δεχθεί 24 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, 70 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και μία κλήση για κοπή δέντρου.

Τα περισσότερα προβλήματα καταγράφονται στο Μεσολόγγι, όπου έχουν πλημμυρίσει ισόγεια σπίτια και καταστήματα, καθώς και δρόμοι, με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί ζημιές σε οικοσκευές, εμπορεύματα και οχήματα.

Στην Αιτωλοακαρνανία επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που αποτελούνται από 50 πυροσβέστες με 23 οχήματα, ενώ έχει αναπτυχθεί η ομάδα ορμητικών νερών της 6ης Ε.Μ.Α.Κ. από την Πάτρα με διασωστική λέμβο, καθώς και ένα ερπυστριοφόρο όχημα.

Σε πλημμυρισμένο δρόμο ανετράπη όχημα της Πυροσβεστικής, όπως είπε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Μαλαβέτας στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” του ΑΝΤ1, περιγράφοντας και την κατάσταση που επικρατεί σήμερα.

Παράλληλα, σε γενική επιφυλακή έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Αιτωλοακαρνανίας και σε μερική επιφυλακή οι δυνάμεις σε Αχαΐα και Ηλεία.

Εικόνες: onairnews.gr / messolonghinews.gr

