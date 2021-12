Φθιώτιδα

Κορονοϊός: πέθανε ζευγάρι ανεμβολίαστων με διαφορά λίγων ημερών

Συγκλονίζει η νέα οικογενειακή τραγωδία, με δύο αγαπημένους ανθρώπους που έσβησαν, από επιπλοκές του κορονοϊού, μέσα σε λίγες ημέρες.

Δεν έχουν τελειωμό οι οικογενειακές τραγωδίες στον καιρό του κορονοϊού, με την επικίνδυνη ασθένεια να βυθίζει στο πένθος ολόκληρες οικογένειες.

Την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου κατέληξε στη ΜΕΘ Covid του Νοσοκομείου Λαμίας 70χρονη, η οποία 12 ημέρες νωρίτερα είχε χάσει από κορονοϊό τον συνομήλικο σύζυγό της.

Η περιπέτεια του συγκεκριμένου ζευγαριού ξεκίνησε στα μέσα του Νοεμβρίου όταν με διαφορά λίγων ημερών διακομίστηκαν στην Κλινική Κορονοϊού.

Ο άνδρας μην μπορώντας να ξεπεράσει τις επιπλοκές που του δημιούργησε η ασθένεια, κατέληξε στις 21 Νοεμβρίου, την ημέρα που η σύζυγός του διασωληνωνόταν!

Εκείνη πάλεψε για ακόμη 12 ημέρες στην Εντατική με τον ύπουλο εχθρό, χωρίς ούτε κι αυτή να τα καταφέρει να βγει νικήτρια σε αυτή την άνιση μάχη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport και οι δύο ήταν ανεμβολίαστοι.

Το τελευταίο 24ωρο οι εισαγωγές στο Νοσοκομείο Λαμίας εξαιτίας του κορονοϊού, έφτασαν και πάλι σε διψήφιο αριθμό. Συνολικά 10 άτομα χρειάστηκε να μείνουν για νοσηλεία στην Κλινική, ενώ τρία πήραν εξιτήριο.

Σύνολο στην Κλινική φτάσαμε τα 53 άτομα με τέσσερα άτομα διασωληνωμένα στην αναπνευστική μονάδα να περιμένουν κρεβάτι σε ΜΕΘ.

Από αυτούς, σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφει η 5η ΥΠΕ, οι 43 είναι ανεμβολίαστοι.

