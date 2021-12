Τρίκαλα

Καλαμπάκα: Νεκρός από ηλεκτροπληξία οδηγός φορτηγού (εικόνες)

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας οδηγός φορτηγού που κεραυνοβολήθηκε από ρεύμα.



Τραγικό θάνατο βρήκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Διάβα Καλαμπάκας ένας οδηγός φορτηγού.



Συγκεκριμένα, ο οδηγός του φορτηγού επιχείρησε να ξεφορτώσει μπάζα σε συγκεκριμένο σημείο λίγο πριν τη γέφυρα της Διάβας.

Ωστόσο, φαίνεται πως δεν πρόσεξε ότι ακριβώς από πάνω βρίσκονταν καλώδια της ΔΕΗ. Όταν σήκωσε την καρότσα να πέσουν τα μπάζα αυτή βρήκε στα καλώδια και το ρεύμα κεραυνοβόλησε τον οδηγό ενώ κατέκαψε μέρος του οχήματος.

Ο άτυχος άντρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κ.Υ. Καλαμπάκας χωρίς τις αισθήσεις του και εκεί επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

