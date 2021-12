Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Απαγωγή 33χρονου με τη συμμετοχή ανηλίκων

Τρία άτομα συνελήφθησαν για την υπόθεση. Οι απαγωγείς ζητούσαν λύτρα από την οικογένεια του απαχθέντος.

Υπόθεση απαγωγής 33χρονου αλλοδαπού, με τη συμμετοχή δύο ανηλίκων, εξιχνιάστηκε από την Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη.

Συνελήφθησαν δύο 17χρονοι και ένας 31χρονος, με την κατηγορία ότι απήγαγαν τον 33χρονο, τον μετέφεραν στην Περαία Θεσσαλονίκης και ζητούσαν από συγγενικά του πρόσωπα 2.000 ευρώ για να τον απελευθερώσουν.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 33χρονος εισήλθε παράνομα στην Ελλάδα και ενώ βρισκόταν στην εθνική οδό Καβάλας - Θεσσαλονίκης απήχθη από τον 31χρονο και από έναν ακόμα, άγνωστο μέχρι στιγμής, συνεργό του. Οι δράστες φέρονται ότι μετέφεραν τον αλλοδαπό στην περιοχή της Περαίας, όπου οι δύο 17χρονοι ασκούσαν βία σε βάρος του και απαιτούσαν εκβιαστικά από τη σύζυγό και από συγγενικά του πρόσωπα τα λύτρα.

Αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ και του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, εντόπισαν τον χώρο όπου κρατούσαν τον 33χρονο και συνέλαβαν τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση απαγωγής.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της αρπαγής, εκβίασης και παράνομης οπλοχρησίας.

