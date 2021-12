Έβρος

Έβρος - Μετανάστες: Δραματική επιχείρηση διάσωσης της ΕΜΑΚ (βίντεο)

Τέσσερις άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί πάνω σε δέντρο, προκειμένου να μην παρασυρθούν από τα ορμητικά νερά.

Άνδρες της Πυροσβεστικής και συγκεκριμένα κλιμάκιο της ΕΜΑΚ, έφτασε στον Ερυθροπόταμο, στην ιρλανδική διάβαση (κασίσι) μεταξύ Λάδης και Παλιουρίου Διδυμοτείχου, όπου είχαν εγκλωβιστεί πάνω σε δέντρο 4 παράτυποι μετανάστες και τους διέσωσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αλλοδαποί προσπάθησαν να περάσουν το ποτάμι, προκειμένου να συνεχίσουν την πορεία τους προς τον ορεινό όγκο Σουφλίου. Δεν υπολόγισαν όμως ότι ο Ερυθροπόταμος… κατέβασε αρκετά νερά μετά από τις πρόσφατες βροχές. Έτσι σκαρφάλωσαν πάνω σε δέντρο και οι τέσσερις, περιμένοντας να τους διασώσουν.

Στο σημείο έφτασαν τόσο οι Συνοριοφύλακες όσο και η Πυροσβεστική από το Διδυμότειχο, αλλά επειδή ο απεγκλωνισμός τους δεν ήταν εύκολος, κλήθηκε κλιμάκιο της ΕΜΑΚ που έφτασε στο σημείο από την Κομοτηνή. Η επιχείρηση διάσωσης δεν ήταν εύκολη, αφού τα νερά στο σημείο ήταν ορμητικά, ενώ οι λαθρομετανάστες - που είχαν μείνει αρκετή ώρα πάνω στο δέντρο - είχαν “πιαστεί” και δυσκολεύονταν να περπατήσουν.

Πηγή: evros-news.gr





