Ηράκλειο: νέα τραγωδία με τρακτέρ

Νεκρός ανασύρθηκε ο άτυχος χειριστής του γεωργικού ελκυστήρα, που ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε.

Νεκρός ανασύρθηκε ενάς 85χρονος άνδρας που οδηγούσε τρακτέρ στο δήμος Γόρτυνας στο Ηράκλειο,

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το όχημα καταπλάκωσε τον ηλικιωμένο άνδρα το μεσημέρι της Κυριακής

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η πυροσβεστική καθώς απαιτήθηκε η συνδρομή της για τον απεγκλωβισμό του.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

