Φθιώτιδα

Κορονοϊός - Λαμία: ΕΔΕ και θρήνος για την 14χρονη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προανάκριση για την υπόθεση διεξάγεται από την Ελληνική Αστυνομία, παράλληλα με την έρευνα στο Νοσοκομείο, για την τραγωδία με την μαθήτρια γυμνασίου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ Φώτης Σερέτης, σε συνεννόηση με τον Διοικητή του ΓΝ Λαμίας Ανδρέα Κολοκυθά, διέταξε ΕΔΕ για να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε η ζωή του 14χρονου κοριτσιού στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας.

Μάλιστα την ΕΔΕ θα κάνει ανώτατος γιατρός, με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή, ο οποίος θα είναι από άλλο νοσοκομείο, εκτός Λαμίας, της 5ης ΥΠΕ.

Το 14χρονο κορίτσι, που νοσούσε από κορονοϊό από 29/11, διακομίστηκε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας στις 9:30΄ το πρωί του Σαββάτου και στις 5:30΄το απόγευμα άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στα Επείγοντα μετά από ανακοπή καρδιάς.

Προανάκριση και από την ΕΛ.ΑΣ.

Οι αστυνομικοί του Α.Τ. Λαμίας, μετά από εντολή της Εισαγγελίας, έχουν ξεκινήσει προανάκριση και έχουν πάρει τις πρώτες καταθέσεις για το τραγικό συμβάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Lamiareport, η νεκροψία - νεκροτομή θα γίνει αύριο Δευτέρα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Πειραιά, αφού για μια ακόμη φορά η Ιατροδικαστική της Λαμίας δεν λειτουργεί, κάνοντας ακόμη πιο δύσκολη τη ζωή της οικογένειας της 14χρονης, που εκτός από τον πόνο της έχει να αντιμετωπίσει και τις παθογένειες του συστήματος.

Θρήνος παντού

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη μη μπορώντας να πιστέψει πως «έσβησε» ένα κοριτσάκι από τη μια στιγμή στην άλλη.

Η είδηση έσκασε σαν βόμβα το απόγευμα του Σαββάτου σκορπώντας παντού τη θλίψη και ένα γιατί στα χείλη όλων.

Οι δικοί της άνθρωποι είναι συντετριμμένοι, όπως και οι φίλες της και συμμαθήτριες - συμμαθητές στο 4ο Γυμνάσιο, καθώς και όλη η εκπαιδευτική κοινότητα.

Βαρύ ήταν το κλίμα και στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό, ήταν επίσης σοκαρισμένο από την απώλεια της 14χρονης μαθήτριας.

Το θέμα θα απασχολήσει και τον Ιατρικό Σύλλογο Φθιώτιδας τις επόμενες ημέρες, όπως είπε στο LamiaReport ο πρόεδρος του Ι.Σ.Φ. Χρήστος Γεωργίου, όταν το Δ.Σ. θα έχει στη διάθεσή του, όλον τον ιατρικό φάκελο και το ιστορικό της άτυχης 14χρονης.

Όλοι περιμένουν με αγωνία την ιατροδικαστική έκθεση για να δουν ποια ήταν η αιτία θανάτου της 14χρονης, που ταξίδεψε τόσο πρόωρα στην γειτονιά των αγγέλων.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Συγκλονίζει η 32χρονη που γέννησε με καισαρική πριν διασωληνωθεί

Λέσβος - Πάπας: το Μεταναστευτικό αφορά όλον τον κόσμο (εικόνες)

ΚΙΝΑΛ - ΠΑΣΟΚ: Η ώρα της κάλπης για νέο Πρόεδρο (εικόνες)