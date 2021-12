Κέρκυρα

Κέρκυρα: Έκρυβε ναρκωτικά σε αποθήκη (εικόνες)

Περίπου δέκα κιλά ακατέργαστης κάνναβης έκρυβε αλλοδαπός σε ερειπωμένη αποθήκη.



Περίπου δέκα κιλά ακατέργαστης κάνναβης έκρυβε σε παλιά αποθήκη στην κεντρική Κέρκυρα, αλλοδαπός που συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Κέρκυρας.

Η σύλληψή του έγινε μετά την έξοδό του από την ερειπωμένη αποθήκη, όταν στους δύο σάκους που κουβαλούσε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 9.700 γραμμαρίων.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, κατασχέθηκαν επίσης το Ι.Χ. αυτοκίνητο του αλλοδαπού, που φέρεται ότι το χρησιμοποιούσε ως μέσο μεταφοράς των ναρκωτικών ουσιών και δύο κινητά τηλέφωνα που είχε στην κατοχή του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας, με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

