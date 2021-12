Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Αντιεμβολιαστές έστησαν σκηνές έξω από το δημαρχείο (εικόνες)

Διαδήλωση αρνητών του εμβολίου για τον κορονοϊό στην Θεσσαλονίκη. ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ.



Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πορείας που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης εναντίον του υποχρεωτικού εμβολιασμού, μερίδα ατόμων που μετέχουν στην κινητοποίηση έστησαν αντίσκηνα έξω από το δημαρχιακό μέγαρο της πόλης.



Σύμφωνα με πληροφορίες αμέσως μετά το τέλος της πορείας, άτομα που μετείχαν σε αυτή άφησαν στο έδαφος περίπου 25 αντίσκηνα, με σκοπό να μείνουν στο σημείο ολόκληρο το βράδυ.

Δίπλα τους ήταν διμοιρία των ΜΑΤ, η οποία παρακολουθούσε διακριτικά τους διαδηλωτές να στήνουν τις σκηνές.

Από την πλευρά τους οι αστυνομικές δυνάμεις προειδοποίησαν πως αν η κίνηση αυτή δεν είναι συμβολική και για λίγη ώρα, τότε θα προκληθεί επέμβαση.

