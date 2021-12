Δωδεκανήσα

Το Καστελλόριζο απέκτησε ποδοσφαιρική ομάδα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ακριτικό νησί μας απέκτησε την δική της ποδοσφαιρική ομάδα με την ονομασία «Αθλητικός Όμιλος Μεγίστης Καστελλόριζο».

Ύστερα από επίπονες προσπάθειες ο «Αθλητικός Όμιλος Μεγίστης Καστελλόριζο» πήρε σάρκα και οστά πριν από λίγο καιρό και ήδη συμμετέχει στο πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας του τοπικού της Δωδεκανήσου.

«Η ίδρυση του συλλόγου έγινε βασικά για εθνικούς λόγους» επισημαίνει με δηλώσεις του στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου Μιχάλης Λοΐζος που είναι από τους ιδρυτές του συλλόγου και από τους ανθρώπους που προσπάθησε ιδιαίτερα για την υλοποίηση του στόχου.

Επιδιώκουμε επίσης, τονίζει ο κ. Λοΐζος, να δημιουργήσουμε γήπεδο ποδοσφαίρου έτσι ώστε να συσπειρώσουμε γύρω από το σύλλογο τους νέους του νησιού ώστε να μπορούν να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό γενικότερα. Ήδη προς την κατεύθυνση αυτή γίνονται προσπάθειες και αναμένεται σύντομα θα υπάρξουν αποτελέσματα.

Φέτος έδρα της ομάδας είναι το γήπεδο Κρεμαστής της Ρόδου και στη δύναμη της βρίσκονται 25 ποδοσφαιριστές κάποιοι εκ των οποίων κατάγονται από το Καστελόριζο. Στόχος είναι μέσα στα επόμενα χρόνια να πλαισιωθεί η ομάδα με όσο το δυνατό περισσότερα παιδιά από το Καστελόριζο και να κατασκευαστεί γήπεδο στο νησί για να διεξάγονται εκεί οι αγώνες.

Η όλη προσπάθεια έχει αγκαλιαστεί από την τοπική κοινωνία, τονίζει ο κ. Λοΐζος επισημαίνοντας πόσο σημαντικό είναι, για εθνικούς λόγους, να υπάρχει αυτή η ποδοσφαιρική ομάδα και επισημαίνει παράλληλα την μεγάλη συμβολή στην προσπάθεια του προέδρου του συλλόγου Γιάννη Χατζημανώλη (επιχειρηματία από τη Ρόδο) που ενισχύει τον σύλλογο με κάθε τρόπο.

Ο σύλλογος επίσης βρίσκεται σε συνεργασία με τον δήμο Μεγίστης που αναμένεται να συνδράμει στην προσπάθεια αυτή τόσο σε ό,τι αφορά την λειτουργία του συλλόγου όσο και στην κατασκευή του γηπέδου και των αθλητικών υποδομών στο κριτικό νησί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στο Λουτράκι: κάηκε οδηγός σε αυτοκίνητο (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Αντιεμβολιαστές έστησαν σκηνές έξω από το δημαρχείο (εικόνες)

Κορονοϊός: Συγκλονίζει η 32χρονη που γέννησε με καισαρική πριν διασωληνωθεί