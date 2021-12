Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο ψαράς που έπεσε στην θάλασσα

Ο άτυχος άνδρας, ενώ ψάρευε από την στεριά, βρέθηκε ξαφνικά μέσα στο νερό και τελικώς έχασε την ζωή του..

Ένας 77χρονος ψαράς έχασε τη ζωή του το μεσημέρι της Κυριακής.

Ο άνδρας έπεσε στη θάλασσα, ενώ ψάρευε από τη στεριά στη Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου.

Τον άτυχο ψαρά ανέσυραν ιδιώτες που βρίσκονταν στο σημείο, ενώ γιατρός του ΕΚΑΒ διαπίστωσε τον θάνατό του.

Η σορός του μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και παραγγέλθηκε νεκροψία- νεκροτομή.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.

