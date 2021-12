Δράμα

Χριστούγεννα στη Δράμα: άνοιξε η Ονειρούπολη (εικόνες)

Ξεκίνησαν και στην ακριτική Ελλάδα οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, με ένα από τα μεγαλύτερα θεματικά πάρκα της χώρας να ανοίγει τις πύλες του.

Με την παράδοση του κλειδιού της Ονειρούπολης από τον δήμαρχο Δράμας Χριστόδουλο Μαμσάκο στον Άγιο Βασίλη, ξεκίνησαν φέτος οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στην «καρδιά» της ακριτικής πόλης. Εκεί, όπου εδώ και 18 χρόνια λειτουργεί ένα από τα μεγαλύτερα χριστουγεννιάτικα θεματικά πάρκα στην Ελλάδα, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων.

Εκατοντάδες Δραμινοί αλλά και κάτοικοι όμορων περιοχών κατέκλυσαν τον χώρο του δημοτικού κήπου στο κέντρο της πόλης και με αυστηρή τήρηση των υγειονομικών μέτρων βρέθηκαν μπροστά σε ένα γνώριμο περιβάλλον, ενθυμούμενοι ωραίες στιγμές του παρελθόντος.

Η αρχή έγινε από την κεντρική πλατεία Ελευθερίας, όπου ο Άγιος Βασίλης, συνοδευόμενος από τον δήμαρχο Δράμας, τον αντιδήμαρχο Πολιτισμού Λευτέρη Καλλινικίδη, δεκάδες ξωτικά αλλά και χαρούμενα πρόσωπα πολιτών περπάτησαν στους κεντρικούς δρόμους της πόλης και κατευθύνθηκαν στην κεντρική σκηνή της Ονειρούπολης, όπου ο δήμαρχος έδωσε το κλειδί της πόλης στον Άγιο Βασίλη. Έτσι, για τις επόμενες μέρες μέχρι και τις 2 Ιανουαρίου του 2022, αυτός θα είναι ο «ιδιοκτήτης» του Χριστουγεννιάτικου χωριού στην πρωτεύουσα των Χριστουγέννων, τη Δράμα.

Ακολούθησε συναυλία με τον Ivan Greco και τη Χριστίνα Τσιλβίδου στα decks.

Από τον Δεκέμβριο του 2003, οπότε και άνοιξε για πρώτη φορά τις πύλες της η Ονειρούπολη του δήμου Δράμας, παραμένει το σημείο αναφοράς των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων για ολόκληρη τη βόρεια Ελλάδα αλλά και τις περιοχές της νότιας Βαλκανικής. Ωστόσο, η πανδημία του κορονοϊού στέρησε τη διοργάνωση την προηγούμενη χρονιά. Φέτος, όμως, το θεματικό πάρκο που έγραψε τη δική του ιστορία, άνοιξε και πάλι ανανεωμένο, ενώ οι διοργανωτές φρόντισαν σχολιαστικά να τηρούνται όλα τα υγειονομικά μέτρα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ονειρούπολη χωρίστηκε σε δύο μέρη, στην πλευρά της εμπορικής ζώνης, όπου μπορεί κάποιος να εισέλθει και με rapid test και στο θεματικό πάρκο, όπου πραγματοποιούνται όλες οι εορταστικές δράσεις. Για παράδειγμα, στο σπιτάκι του Άι Βασίλη ή σε άλλη δράση του θεματικού πάρκου, οι γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε νόσησης και τα παιδιά αρνητικό self- test. Αν, ωστόσο, κάποιος γονέας δεν έχει ένα από τα δύο πιστοποιητικά που απαιτούνται, τα παιδιά θα μπορούν να εισέλθουν σε κάποιο σπιτάκι, ωστόσο, οι γονείς θα πρέπει να τα περιμένουν έξω.

Ο πύργος του πάγου, η μαγική σκηνή, το εργαστήρι των πειραμάτων, μασκότ και ξωτικά, είναι ορισμένες από τις δράσεις που θα μπορέσουν να δουν όσοι επισκεφθούν την Ονειρούπολη και να έρθουν πιο κοντά στο πνεύμα των Χριστουγέννων.

Επίσης, το φετινό πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει συναυλίες από γνωστά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις, αθλητικές δράσεις, παιχνίδια και ποικίλα προγράμματα ενημερωτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα από οργανωμένους φορείς, συλλόγους και κοινωνικές ομάδες που θα έχουν περίπτερα μέσα στο θεματικό πάρκο.

