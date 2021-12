Θεσσαλονίκη

Δολοφονία Γρηγορόπουλου: Επεισόδια στη Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βροχή μολότοφ στην πορεία για τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου.

Eπίθεση με ρίψεις μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις εξαπέλυσαν άτομα που συμμετείχαν στην πορεία για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου στη Θεσσαλονίκη.

Αμέσως μετά το τέλος της πορείας άτομα που συμμετείχαν στην πορεία έριξαν βόμβες μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις που επιτηρούσαν.

Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκαν δύο πορείες, με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Η πορεία των αντιεξουσιαστών ξεκίνησε από την πλατεία Καμάρας ενώ μέλη οργανώσεων της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, καθώς και φοιτητικές παρατάξεις ξεκίνησαν πριν από λίγο πορεία από το άγαλμα Βενιζέλου.

Πηγή: grtimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο ψαράς που έπεσε στην θάλασσα

Πάπας Φραγκίσκος: Το ελληνικό ρητό στο Twitter πριν φύγει από την Αθήνα

Ψευτογιατρός: Με αυτούς που έγιναν καλά δεν θα ασχοληθείτε;