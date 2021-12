Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ: Απείλησαν με μπαλτά νεαρό και τον λήστεψαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θύμα ληστείας έπεσε ένας 18χρονο, μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.



Θύμα ληστείας έπεσε ένας 18χρονος, τα ξημερώματα της Κυριακής, μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ένας 27χρονος από την Αλγερία μαζί με δύο συνεργούς του, πλησίασαν τον 18χρονο που βρισκόταν μέσα στον χώρο του campus και με την απειλή ενός μπαλτά, του πήραν το κινητό του τηλέφωνο και προσωπικά αντικείμενα που έφερε μαζί του.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η κινητοποίηση της Αστυνομίας ήταν άμεση και λίγο αργότερα, άνδρες της ομάδας Ζ’ κατάφεραν και πέρασαν χειροπέδες στον 27χρονο, ενώ αναζητούνται οι δύο συνεργοί του.

Ειδήσεις σήμερα:

Γαλάτσι: Ποιος ήταν ο πυγμάχος που εκτέλεσαν

Κορονοϊός - Λαμία: “τελευταίο αντίο” στην 14χρονη (εικόνες)

ΙΕΛΚΑ: 7 στα 10 νοικοκυριά πετούν τρόφιμα στα σκουπίδια