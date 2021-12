Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Ψιλικατζίδικο: Ληστεία με κατσαβίδι

Ο δράστης κράδαινε και ένα μαχαίρι, απειλώντας την υπάλληλο για να του δώσει όσα χρήματα υπήρχαν στο μαγαζί.

Στιγμές τρόμου έζησε αργά το βράδυ της Τρίτης μία υπάλληλος μίνι μάρκετ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, λίγο μετά τις 23:30, άγνωστος μπούκαρε μέσα στο κατάστημα επί της οδού υπουργού Φιλίππου Δραγούμη.

Αφού απείλησε την υπάλληλο με μαχαίρι και κατσαβίδι, άρπαξε χρηματικό ποσό περίπου 600 ευρώ και στη συνέχεια διέφυγε πεζός.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Ελληνική Αστυνομία. Ακολούθησαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό του δράστη.

