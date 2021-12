Αχαΐα

Ανεμβολίαστοι - Πάτρα: πέθαναν αδέλφια μέσα σε λίγες ώρες

Ακόμη μια τραγωδία στην Πάτρα με άτομα της ίδιας οικογένειας που νόσησαν από κορονοϊό.

Δύο αδέλφια που νοσηλεύονταν εδώ και εβδομάδες στο Νοσοκομείο του Ρίου, πέθαναν από κορονοϊό με διαφορά λίγων ωρών.

Το απόγευμα της Δευτέρας «έφυγε» από τη ζωή ο 64χρονος Σπύρος Τσάκας, συνταξιούχος, ενώ λίγες ώρες μετά, ο αδελφός του Νίκος Τσάκας, μόλις 55 ετών, υδραυλικός. Τα δύο αδέλφια διέμεναν στο ίδιο σπίτι και ήταν ανεμβολίαστα!

Ο κορονοϊός τους «χτύπησε» σχεδόν ταυτόχρονα, με τον Σπύρο Τσάκα να είναι σε πιο βαριά κατάσταση και τον αδελφό του να δείχνει πως θα μπορούσε να ξεπεράσει το πρόβλημα.

Ο πρώτος είχε διασωληνωθεί στην ΜΕΘ και ο δεύτερος νοσηλευόταν με ισχυρή μάσκα οξυγόνου στην Δερματολογική Κλινική που είχε μετατραπεί σε κλινική covid. Από την αρχή οι γιατροί είχαν εκτιμήσει ως ιδιαίτερα σοβαρή την κατάσταση του μεγαλύτερου αδελφού και πίστευαν πως ο Νίκος θα τα κατάφερνε! Όμως δυστυχώς ο covid 19 απεδείχθη πιο ισχυρός και παρά τις προσπάθειες των γιατρών τα δύο αδέλφια δεν άντεξαν.

Ο Σπύρος Τσάκας δεν είχε παντρευτεί, ενώ ο μικρότερος αδελφός του είχε ένα αγόρι 22 ετών. Θλίψη και για την αδελφή τους Ασπασία. Τα δύο αδέλφια μεγάλωσαν στην οδό Γούναρη και Σισίνη, ενώ αργότερα διέμεναν στην συνοικία του Αποστόλου Παύλου.

Η κηδεία και των δύο αδελφών έχει προγραμματιστεί για αύριο Πέμπτη.

