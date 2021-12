Έβρος

Αρνητές κορονοϊού - Αλεξανδρούπολη: Δεν αφήνουν τα παιδιά τους να πάνε σχολείο

Τα παιδιά απέχουν από τα μαθήματά τους από την αρχή της σχολικής χρονιάς!

Αναστάτωση προκάλεσε στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης η πληροφορία ότι γονείς – αρνητές του ιού και των μέτρων δεν αφήνουν τα παιδιά τους να πάνε στο σχολείο τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πρόκειται για πέντε μαθητές της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης - δυο νηπιαγωγείου και 3 δημοτικού- , που απέχουν από τα μαθήματά τους από την αρχή της σχολικής χρονιάς!

Οι γονείς αρνούνται να υποβάλλουν τα παιδιά τους σε self test ή να φορέσουν μάσκα.

«Για τις περιπτώσεις αυτές έχουν ενημερωθεί και οι εισαγγελικές αρχές, που επιλαμβάνονται του θέματος, ενώ, παράλληλα, γίνονται προσπάθειες και σε υπηρεσιακό επίπεδο, να μεταπειστούν και να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο», εξήγησε μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στην εκπομπή «Άκου να δεις», ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΜΘ, Κωνσταντίνος Μπαντίκος.

Ο ίδιος σημείωσε ότι «οι συγκεκριμένοι γονείς δεν έχουν προσκομίσει κάποιο έγγραφο από δημόσιο φορέα υγείας που να πιστοποιεί ότι για λόγους υγείας των παιδιών τους αρνούνται τα tests ή τις μάσκες», συμπληρώνοντας πως εάν συνέτρεχαν τέτοιοι λόγοι, «οι μαθητές αυτοί θα μπορούσαν να παρακολουθούν τα μαθήματα εξ αποστάσεως, όπως προβλέπεται για τέτοιες περιπτώσεις».

Συνολικά για την ΑΜΘ, ανέφερε πως δεν ξεπερνούν τους 25 οι μαθητές που δεν πηγαίνουν στο σχολείο λόγω άρνησης των γονέων τους, «ανάμεσά τους και μαθητές Λυκείου, για τους οποίους όμως δεν ισχύει η υποχρεωτικότητα, αφού οι λυκειακές τάξεις δεν εμπίπτουν στην υποχρεωτική εκπαίδευση, άρα μπορούν και να μη συνεχίσουν το σχολείο».

Την ίδια ώρα, νομοθετική ρύθμιση για την καταπολέμηση του φαινομένου γονείς και κηδεμόνες να κρατούν μακριά από το σχολείο μαθητές, επικαλούμενοι την πανδημία ή άλλους λόγους, κατέθεσαν από κοινού τα Υπουργεία Παιδείας & Θρησκευμάτων και Δικαιοσύνης.

Η διάταξη προβλέπει ότι όποιος έχει την επιμέλεια ή την πραγματική φροντίδα του ανηλίκου και παραλείπει την εγγραφή ή την εποπτεία του ως προς την υποχρεωτική φοίτηση (μέχρι και το Γυμνάσιο), τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι δύο έτη και χρηματική ποινή.

