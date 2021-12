Εύβοια

Χαλκίδα: Άγριο ξύλο στη μέση του δρόμου (βίντεο)

Επί ώρα οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να βάλουν τους εμπλεκόμενους μέσα στο περιπολικό.

Λίγο μετά τις 8.30 το βράδυ επί της οδού Χαϊνά, δύο νεαροί πιάστηκαν στα χέρια, μπροστά στους άναυδους περαστικούς και θαμώνες των καφέ στο σημείο.

Οι δύο νεαροί, χτυπήθηκαν άγρια μεταξύ τους και άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία για το περιστατικό.

Περιπολικό του ΑΤ Χαλκίδας, έσπευσε στο σημείο ώστε να συλλάβει τους νεαρούς, οι οποίοι άρχισαν να βρίζουν και να φωνάζουν στους αστυνομικούς φέρνοντας μεγάλη αντίσταση.

Επί ώρα οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να τους βάλουν μέσα στο περιπολικό κάτι που ήταν αδύνατον, μέχρι που ο ένας εκ των δύο έπεσε στο οδόστρωμα.

Οι αστυνομικοί καλούσαν επί 15 λεπτά περίπου ενισχύσεις καθώς επίσης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όταν δύο ακόμη περιπολικά έσπευσαν στο σημείο.

Οι δύο νεαροί, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο ΑΤ Χαλκίδας.

