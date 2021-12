Ξάνθη

Ξάνθη: Έκρυβαν ηρωίνη σε ηχείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα ναρκτωικά ξετρύπωσε ο αστυνομικό σκύλος AS». Μεταξύ των συλληφθέντων και ένας 15χρονος.



Πάνω από τρία κιλά ηρωίνης εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα σε ένα ηχείο και για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, εκ των οποίων το ένα μόλις 15 ετών. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα παραπάνω μέλη συμμορίας, με αρχηγικό στέλεχος έναν 18χρονο συλληφθέντα, παραλάμβαναν ποσότητες ηρωίνης, τις οποίες ακολούθως διακινούσαν στην πόλη της Ξάνθης.

Αστυνομικοί του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή συναδέλφων τους από το Τμήμα Ασφαλείας Ξάνθης και του αστυνομικού σκύλου «AS», συνέλαβαν αρχικά μια 44χρονη, η οποία, με ταξί ιδιοκτησίας της, παρέλαβε από μεταφορική εταιρεία στη Ξάνθη ένα χαρτοκιβώτιο.

Το χαρτοκιβώτιο εστάλη από την Αθήνα και σε έρευνα που έγινε, βρέθηκε στο εσωτερικό του ένα ηχείο, μέσα στο οποίο εντοπίσθηκαν επιμελώς κρυμμένα έξι δέματα ηρωίνης, συνολικού βάρους 3.066 γραμμαρίων.

Ακολούθως, στην ίδια περιοχή συνελήφθησαν τα υπόλοιπα τρία μέλη της συμμορίας, τα οποία προσήλθαν προκειμένου να παραλάβουν την προαναφερόμενη ποσότητα ναρκωτικών. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμορία και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και θα οδηγηθούν αρμοδίως.

Ειδήσεις σήμερα:

Γερμανία: Ο Όλαφ Σολτς νέος Καγκελάριος (εικόνες)

Μποτιλιάρισμα: Πόσες ώρες χάνουν στο δρόμο οι οδηγοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Δολοφονία στον Εύοσμο: Οι 17 μαχαιριές, η ομολογία και η ανατροπή