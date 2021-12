Λακωνία

Λακωνία: ο συζυγοκτόνος δήλωσε μετανιωμένος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 40χρονος που σκότωσε την σύζυγό του στην Λακωνία.

Την πόρτα του δικαστικού μεγάρου της Σπάρτης, πέρασε λίγο πριν τις 11 το πρωί της Τετάρτης, ο καθ’ ομολογίαν συζυγοκτόνος που έπνιξε τη σύζυγό του στο Βλαχιώτη Λακωνίας ενώ τα δύο τους παιδιά κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο.

Ο 40χρονος, είχε λάβει 48ωρη προθεσμία ώστε να ετοιμάσει την απολογία του.

Ο δράστης ο οποίος λίγο πριν μπει στο γραφείο του εισαγγελέα της περιοχής, δήλωσε μετανιωμένος για την πράξη του, ισχυρίζεται ότι έχασε τον έλεγχο όταν η 36χρονη του αντιμίλησε και τον έβρισε, λέγοντας πως θα πάρει τα παιδιά και θα φύγει.





πηγή: patrisnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μποτιλιάρισμα: Πόσες ώρες χάνουν στο δρόμο οι οδηγοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Δολοφονία στον Εύοσμο: Οι 17 μαχαιριές, η ομολογία και η ανατροπή

Σεισμός στην Πρέβεζα