Θεσσαλονίκη: Απεγκλωβισμός γυναίκας από φλεγόμενο διαμέρισμα (βίντεο)

Φωτιά ξέσπασε, το απόγευμα της Τετάρτης, σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή του Βαρδάρη.

Λίγο μετά τις 7:30 το απόγευμα της Τετάρτης, ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα 6ου ορόφου πολυκατοικίας, στην περιοχή του Βαρδάρη, στη Θεσσαλονίκη.

Με τη συνδρομή κλιμακοφόρου οχήματος, πυροσβέστες απεγκλώβισαν μία 26χρονη κοπέλα μέσα από το διαμέρισμα της πολυκατοικίας, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Βάκχου και Λαγκαδά.

Διασώστες του ΕΚΑΒ έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στην γυναίκα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο. Ωστόσο, το διαμέρισμα καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς.

