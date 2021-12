Ηλεία

Αμαλιάδα: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στο αμάξι του

Ο 60χρονος βρέθηκε πεσμένος στο τιμόνι του αυτοκινήτου του. Περαστικοί ειδοποίησαν την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Ένα θλιβερό περιστατικό σημειώθηκε στην Αμαλιάδα, όπου ένας άνδρας, ηλικίας 60 ετών βρέθηκε νεκρός, πεσμένος στο τιμόνι του αυτοκινήτου του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το πτώμα του άνδρα βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (8/12), στην οδό Καραϊσκάκη, έξω από ξενοδοχείο της πόλης. Ο άτυχος 60χρονος, λέγεται πως ήταν εμπορικός αντιπρόσωπος εταιρείας, με καταγωγή από Αθήνα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τον εντόπισαν περαστικοί, οι οποίοι του χτύπησαν το τζάμι, σε μια προσπάθεια να τον «ξυπνήσουν».

Ο άνδρας όμως δεν ανταποκρινόταν και έτσι ειδοποίησαν την Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο.

Οι διασώστες με τη βοήθεια των αστυνομικών προσπάθησαν να βγάλουν τον άνδρα από το αυτοκίνητό του για να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, όμως συνειδητοποίησαν ότι ήταν ήδη αργά.

Ο 60χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ φως στα αίτια του θανάτου του αναμένεται να ρίξει η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

