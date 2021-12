Έβρος

Γρίπη των πτηνών: Κρούσμα στον Έβρο

Σε κόκκινο συναγερμό οι Αρχές στον Έβρο, ανιχνεύτηκε κρούσμα γρίπης των πτηνών H5N1. Συστάσεις σε πτηνοτρόφους και πολίτες.

Σε έναν ημιθανή βουβόκυκνο, που εντοπίστηκε στο δέλτα του Έβρου, ανιχνεύτηκε πριν από τρεις ημέρες ο ιός της γρίπης των πτηνών τύπου Α (υπότυπος Η5Ν1), σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την οποία επικαλείται ανακοίνωση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Περιφέρεια επισημαίνει ότι το αμέσως προσεχές διάστημα θα προσδιοριστεί επακριβώς και η παθογονικότητα του ιού, εκτιμάται ωστόσο ότι πρόκειται για στέλεχος υψηλής παθογονικότητας. Το συγκεκριμένο εύρημα, άλλωστε, καταδεικνύει την κυκλοφορία ιών της γρίπης των πτηνών στην άγρια ορνιθοπανίδα της χώρας και τον αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης εκτρεφόμενων πουλερικών την τρέχουσα χρονική περίοδο.

Για τον λόγο αυτό, η Περιφέρεια υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην πιστή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας που προβλέπουν, μεταξύ άλλων, την απαγόρευση διατήρησης των πουλερικών (οικόσιτων, ελευθέρας βοσκής, βιολογικής εκτροφής κλπ) σε ανοιχτούς χώρους εκτροφών σε περιοχές της χώρας που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 2 χιλιομέτρων από υγροβιότοπους, ποταμούς, λίμνες και κάθε είδους υδατοσυλλογές και σε μη περιφραγμένους χώρους σε όλη την επικράτεια της χώρας.

Σύμφωνα, μάλιστα, με την τελευταία εγκύκλιο του Υπουργείου, ακόμα κι όταν δεν είναι υποχρεωτικός ο εγκλεισμός των πουλερικών συνιστάται η διατήρησή τους σε κλειστούς χώρους, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Απριλίου.

Δεδομένης της σοβαρότητας της κατάστασης, πτηνοτρόφοι και κάτοχοι οικόσιτων πουλερικών πρέπει να προχωρήσουν άμεσα τόσο στην εφαρμογή όλων των υποχρεωτικών μέτρων όσο και στην υιοθέτηση των όποιων συστάσεων εκ μέρους των αρμόδιων κτηνιατρικών υπηρεσιών. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι σε περιπτώσεις αυξημένης νοσηρότητας ή θνησιμότητας των πουλερικών, οι κάτοχοί τους είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές για να ληφθούν τα απαραίτητα δείγματα.

Από την πλευρά τους, οι πολίτες πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με νεκρά ή άρρωστα άγρια πτηνά στο πεδίο και σε περίπτωση ανεύρεσης νεκρών ή ημιθανών πτηνών να ενημερώνουν τους αρμόδιους για τη συλλογή τους και την αποστολή δειγμάτων στο αρμόδιο εργαστήριο.

