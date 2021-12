Πήλιο: Απείλησε να σκοτώσει τη γυναίκα του για ένα... μπουκάλι λάδι

Μαγνησία

Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας ήρθε να προστεθεί στον μακρύ κατάλογο αυτών που απασχολούν τις Αρχές και συγκλονίζουν το Πανελλήνιο.

Αύριο πήρε προθεσμία να δικαστεί ένας 33χρονος από την Αλβανία που απείλησε να σκοτώσει τη σύζυγό του στο Πήλιο επειδή δεν είχε λάδι στο τραπέζι. Ο άνδρας συνελήφθη ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στα Κάτω Λεχώνια, μετά από καταγγελία της συζύγου του, ότι την απείλησε να τη σκοτώσει και δεν θα προλάβει να πάρει τα παιδιά για να φύγει.

Ο άνδρας οδηγήθηκε χθες στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής, ζήτησε προθεσμία και ορίστηκε να δικαστεί την Παρασκευή. Είπε στο Δικαστήριο ότι έχει μέρος να μείνει, για να μη βρίσκεται στην οικογενειακή του εστία με τη σύζυγο και τα δύο μικρά κορίτσια του ζευγαριού, αλλά το δικαστήριο αποφάσισε να παραμείνει κρατούμενος μέχρι και αύριο.

Σύμφωνα με δήλωση αστυνομικού, η σύζυγος του κατηγορούμενου αναζητήθηκε, αλλά δεν εντοπίστηκε, προκειμένου να κληθεί να καταθέσει στο δικαστήριο.

