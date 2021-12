Αιτωλοακαρνανία

Αιτωλοακαρνανία: νεκρός σε ρέμα βρέθηκε αγνοούμενος (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε τραγωδία κατέληξαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα που εξαφανίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης.

Νεκρός εντοπίστηκε από εθελοντές πυροσβέστες αγνοούμενος ηλικιωμένος, στην περιοχή Παραβόλας, Αιτωλοακαρνανίας.

Οι έρευνες ξεκίνησαν το πρωί στην περιοχή Καινουργίου και το μεσημέρι επικεντρώθηκαν στα βόρεια το χωριού.

Λίγο μετά τις 14:00 η σορός του αγνοούμενου εντοπίστηκε σε ρέμα στην περιοχή Αραπάκη.

Στο σημείο επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ο οποίοι ανέσυραν τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο αγνοούμενος είχε να δώσει σημεία ζωής από το απόγευμα της Τετάρτης και εθεάθη στην είσοδο του χωριού Χαραυγή στις 19:00 περίπου το απόγευμα.

Στις έρευνες συμμετείχαν και Πυροσβέστες της Π.Υ Αγρινίου,αστυνομικοί της Δ.Α Ακαρνανίας, εθελοντές φίλοι και συγγενείς του Κώστα.

Φωτογραφίες: kainorgiopress.blogspot.com

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Μεταλλάξεις: Πόσα είναι τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Επίδομα θέρμανσης: Πότε καταβάλλεται στους δικαιούχους

“Το Πρωινό” - Γαρδέλης: “Η Φάρμα“, η επιστροφή και η ηλεκτρομαγνητική κυματοσυνάθροιση