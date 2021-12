Ηράκλειο

Αεροδιακομιδή παιδιού από τη Γαύδο στο Ηράκλειο

“Γέφυρα” ζωής στήθηκε στο για ένα κοριτσάκι από τη Γαύδο με την συνδρομή της ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ.

Μία μεγάλη επιχείρηση αεροδιακομιδής στήθηκε νωρίτερα για τη μεταφορά από τη Γαύδο στο Ηράκλειο ενός 11χρονου κοριτσιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ανήλικο κορίτσι παρουσίασε έντονο κοιλιακό άλγος και κρίθηκε σκόπιμη η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Κρήτης.

Παρά το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες ήταν δύσκολες λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και πλέον το κοριτσάκι νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείου του Ηρακλείου.

