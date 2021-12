Αιτωλοακαρνανία

Κορονοϊός - Μητροπολίτης Αιτωλίας: Διασωληνώθηκε και η αδελφή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιδεινώθηκε κατάσταση της υγείας της 75χρονης, η οποία έχει διασωληνωθεί εκτός ΜΕΘ.



Επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας της αδελφής του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμά, η οποία πλέον έχει διασωληνωθεί στο νοσοκομείο Αγρινίου, καθώς νοσεί από κορονοϊό

Η 75χρονη γυναίκα έχει διασωληνωθεί εκτός ΜΕΘ, αφού αφενός η ΜΕΘ του νοσοκομείου Αγρινίου έχει πάψει από το καλοκαίρι να λειτουργεί ως ΜΕΘ κορονοϊού και αφετέρου διότι κρίνεται αδύνατη η διακομιδή της τη δεδομένη στιγμή.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου από την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου, όταν ο αδερφός της, Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, είχε μεταφερθεί διασωληνωμένος στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου νοσηλεύεται ακόμη.

Η κατάστασή της υγείας της, σύμφωνα με το karvasaras.gr, θεωρείται εξαιρετικά ασταθής από τους ιατρούς που την παρακολουθούν και οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στην Γλυφάδα - Μητέρα δράστη: το θύμα βοηθούσε τον γιό μου (βίντεο)

Καλλιθέα: Μαθήτρια δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση σε λεωφορείο

“Το Πρωινό” - Μαρία Σαράφογλου: το “Special Report”, ο γιός της και ο “δεύτερος γάμος”