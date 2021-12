Πιερία

Πιερία - “Θεματοφύλακες του Συντάγματος”: Συλλήψεις για την επίθεση στον γυμνασιάρχη

Σάλος με τους αρνητές κορονοϊού, που πέρασαν χειροπέδες στον διευθυντή του γυμνασίου.

Σε συλλήψεις μετατρέπονται οι προσαγωγές των αυτοαποκαλούμενων «Θεματοφυλάκων του Συντάγματος», αρνητών του κορονοϊού και του εμβολίου, που το πρωί πέρασαν χειροπέδες στον διευθυντή του γυμνασίου Αιγινίου, στην Πιερία, με την αιτιολογία ότι παραβιάζει το Σύνταγμα.

Εις βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία, ανάλογα με τον βαθμό συμμετοχής τους στο περιστατικό, με την οποία αναμένεται να μεταχθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουν γίνει γνωστές οι πράξεις που τούς αποδίδονται, αλλά, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εξετάζεται το αδίκημα της αρπαγής, που διώκεται σε βαθμό κακουργήματος. Κρατούνται στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κατερίνης.

Από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκε για το πρωτοφανές περιστατικό η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης. Πηγές, μάλιστα, της Εισαγγελίας ανέφεραν ότι ο διευθυντής προσφάτως είχε δεχθεί απειλές, ενώ κάποιοι εκ των «πρωταγωνιστών» του σημερινού συμβάντος έχουν απασχολήσει τις διωκτικές Αρχές σε σχέση με την ακραία αντιεμβολια.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος με δήλωσή του καταδικάζει το επεισόδιο που σημειώθηκε σε Γυμνάσιο της Πιερίας και απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση: « Τέτοιου είδους συμπεριφορές είναι προκλητικές και απαράδεκτες και η Αστυνομία δεν πρέπει να επιτρέψει την επανάληψή τους».

Η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως σε ανάρτησή της στο Twitter έγραψε: «Είμαστε από την πρώτη στιγμή δίπλα στον Γυμνασιάρχη Πιερίας. Η επίθεση που δέχτηκε ηταν αδιανόητη. Μίλησα μαζί του και με τoν Αστυνομικό Διευθυντή της περιοχής. Θα προστατεύσουμε με κάθε μέσο την εκπαιδευτική μας κοινότητα. Έχουν ήδη επιληφθεί της υπόθεσης οι αρμόδιες αρχές».

Στο στόχαστρο των αρνητών κορονοϊού το σχολικό συγκρότημα του Αιγινίου

Στο στόχαστρο της αυτοαποκαλούμενης ομάδας «Θεματοφύλακες του Συντάγματος» ήταν ήδη από τα τέλη Νοεμβρίου το σχολικό συγκρότημα του Γυμνασίου και Λυκείου Αιγινίου Πιερίας, σύμφωνα με τις προφορικές και γραπτές καταγγελίες, στις οποίες δηλώνουν ότι έχουν προβεί εκπαιδευτικοί προς τις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές.

Όπως λένε, το περιστατικό που συνέβη σήμερα, με τη βίαιη επίθεση στον διευθυντή του Γυμνασίου και τη μεταφορά του από τους επιτιθέμενους με χειροπέδες στο Αστυνομικό Τμήμα Πύδνας- Κολινδρού είχε «προαναγγελθεί» από τη συγκεκριμένη ομάδα αρνητών της πανδημίας, τόσο σε επίπεδο φραστικών απειλών έξω από το σχολικό συγκρότημα, αλλά και με δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο σχολικό συγκρότημα μετέβη μετά το πρωινό περιστατικό ο περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Θωμάς Μπαχαράκης, ο οποίος δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως ο ίδιος ήταν ενήμερος για τη δράση της συγκεκριμένης ομάδας έξω από το σχολείο κατά τις προηγούμενες μέρες, τα επεισόδια που είχαν προηγηθεί του σημερινού, αλλά και για την κινητοποίηση που έγινε προς τις αρμόδιες αρχές από την πλευρά του σχολείου σε συνεργασία με την διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Πιερίας. «Ήμασταν σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα και τη διευθύντρια της δευτεροβάθμιας τις τελευταίες μέρες και είχε ζητηθεί η λήψη μέτρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του σχολείου», επισήμανε ο κ. Μπαχαράκης.

«Ονομαστικές απειλές σε βάρος εκπαιδευτικών»

Οι φραστικές επιθέσεις και απειλές σε βάρος εκπαιδευτικών, που ξεκίνησαν στα τέλη Νοεμβρίου ήταν ονομαστικές, σύμφωνα με τον διευθυντή του Λυκείου Αιγινίου Γιώργο Γκαϊτατζή, ο οποίος, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ήταν ένας από τους στόχους της σημερινής επίθεσης. «Στάθηκα τυχερός γιατί τη στιγμή που εμφανίστηκαν είχα πάει να πάρω έναν καφέ. Ο στόχος ήμουν εγώ, ο διευθυντής γυμνασίου και μία καθηγήτρια που είχε διατελέσει σε προηγούμενη περίοδο υπεύθυνη covid του σχολείου. Μας βρίζουν ονομαστικά σε σελίδες στο facebook», διευκρίνισε, προσθέτοντας ότι «οι φραστικές επιθέσεις και απειλές ξεκίνησαν μέσα στον Νοέμβρη, καθώς αυτοί θεωρούν ότι τα υγειονομικά πρωτόκολλα που εφαρμόζονται στα σχολεία είναι αντισυνταγματικά και ότι εμείς που τα εφαρμόζουμε είμαστε επίορκοι και προδότες».

Η πρώτη φορά που ενημερώθηκαν οι Αρχές, σύμφωνα με τον κ. Γκαϊτατζή, ήταν στις 24 Νοεμβρίου, όταν οι αυτοαποκαλούμενοι «Θεματοφύλακες του Συντάγματος» πήγαν στο σχολείο, απείλησαν τους εκπαιδευτικούς και προκάλεσαν αναστάτωση, λόγω της οποίας κρίθηκε αναγκαίο να αποχωρήσουν οι μαθητές από τις τάξεις. Αντίστοιχο επεισόδιο επαναλήφθηκε την επόμενη μέρα.

«Ήλθαν αρκετές φορές, τουλάχιστον τέσσερις, εκ των οποίων οι δύο σε μία ημέρα. Με ύφος επιθετικό εκτόξευσαν στον πρόσωπό μου απειλές […] Ενημερώσαμε τις αρχές και τηλεφωνικώς και εγγράφως, κι εγώ και ο διευθυντής γυμνασίου, ενώ υποβλήθηκε μήνυση στις 6 Δεκεμβρίου, καθώς από την Κυριακή διακινούταν η πληροφορία ότι αυτή τη Δευτέρα, η ομάδα θα υλοποιούσε "επιτάξεις" στο σχολείο», πρόσθεσε ο κ. Γκαϊτατζής, ο οποίος στα μέλη που απαρτίζουν την ομάδα έχει αναγνωρίσει δύο γονείς μαθητών των σχολείου, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι ο «ενορχηστρωτής» των επιθέσεων, ο οποίος κατονομάζεται και στη μηνυτήρια αναφορά, δεν έχει καμία σχέση με το σχολείο, «δεν έχει παιδί στο σχολείο, ούτε και έχει σχέση με την περιοχή, είναι από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας».

Μετά τη μηνυτήρια αναφορά που κατατέθηκε, αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούσαν τη Δευτέρα τακτικές περιπολίες γύρω από το σχολικό συγκρότημα, αλλά προσαγωγές στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας δεν μπορούσαν να γίνουν, καθώς είχε παρέλθει η προθεσμία σε σχέση με τον χρόνο των καταγγελλόμενων περιστατικών (24 και 25 Νοεμβρίου).

Οι αντιδράσεις των κομμάτων

Σε δήλωσή του ο τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φίλης αναφέρει: «Εκφράζω την συμπαράστασή μου στον γυμνασιάρχη της Πιερίας και τον αποτροπιασμό μου για την επίθεση που δέχτηκε από θρασύδειλη ομάδα παρακρατικών αντιεμβολιαστών. Ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τη σύλληψή τους και ζητούμε την αυστηρή τιμωρία των δραστών. Δεν θα εκπλαγούμε αν διαπιστωθεί ότι η συγκεκριμένη ενέργεια και μάλιστα στην ίδια περιοχή, προέρχεται από τους κύκλους εκείνους που στην περίοδο της συμφωνίας των Πρεσπών είχαν προβεί σε προπηλακισμούς και σε εμπρηστικές επιθέσεις εναντίον σπιτιών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ενθαρρυμένοι τότε από την έξαλλη και ανεύθυνη πολιτική της ΝΔ για το Μακεδονικό. Έτσι θέριεψαν τα «άνθη του κακού» στην Πιερία και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, με τον εθνικισμό να δίνει τώρα τη θέση του στον σκοταδισμό και τον δυσοίωνο αντιεπιστημονικό ανορθολογισμό, με τραγικά αποτελέσματα και χιλιάδες θύματα της αντιεμβολιαστικής παραφροσύνης.»

Η Κ.Ο Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕσε ανακοίνωσή της αναφέρει: «Η επίθεση στον διευθυντή γυμνασίου στο Αιγίνιο Πιερίας είναι ενέργεια αποτρόπαια και καταδικαστέα. Πρόκειται για ομάδες που, όποιο τίτλο και αν χρησιμοποιούν, αποτελούν νέα εκδοχή ταγμάτων εφόδου. Η άρνηση της μάσκας και των εμβολίων, που επικαλούνται, είναι το όχημα μέσα από το οποίο προσπαθούν να περάσουν φασιστικές αντιλήψεις και πρακτικές, οι οποίες εκπορεύονται από συγκεκριμένα μορφώματα. Αυτό επιβεβαιώνεται και από άλλες τέτοιες κινήσεις, από αντίστοιχες ομάδες, όπως τα ναζιστικά εμβατήρια στην συγκέντρωση έξω από την 3η και 4η ΥΠΕ ή τις φωτογραφίες του - γνωστού γι' αυτές τις απόψεις - προέδρου του σωματείου του ΑΧΕΠΑ με το μόρφωμα του Κασιδιάρη κλπ. Είναι τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης που όλο αυτό το διάστημα, με την έλλειψη ουσιαστικής και τεκμηριωμένης ενημέρωσης, τις παλινωδίες σε σχέση με τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας και τον εμβολιασμό, αφήνει έδαφος να αναπτυχθούν ανορθολογικές και σκοταδιστικές απόψεις και πρακτικές. Με την στάση της ενισχύει όλες αυτές τις δυνάμεις που αποτελούν «βολικό αντίπαλο», ώστε να κρύψει τις πραγματικές της ευθύνες για τις τεράστιες ελλείψεις και τα κενά στο δημόσιο σύστημα υγείας και στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Καλούμε το λαό της Κεντρικής Μακεδονίας να απομονώσει τέτοιες ομάδες. Να διεκδικήσει την άμεση ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας με προσωπικό και μέσα, την επίταξη χωρίς κανένα κόστος του ιδιωτικού τομέα της υγείας. Μέτρα προστασίας στα σχολεία, τις σχολές, στους χώρους δουλειάς τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, σε όλους τους χώρους διασποράς. Καθολικό πρόγραμμα δημόσιου - δωρεάν εμβολιασμού, επιστημονικά τεκμηριωμένη εμβολιαστική εκστρατεία με προσωποποιημένη ενημέρωση και κέντρο ελέγχου και φαρμακοεπαγρύπνηση».

