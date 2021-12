Ημαθία

Ημαθία: Τροχαίο δυστύχημα στην παλαιά Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Βέροιας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας 65χρονος άνδρας βρήκε τον θάνατο. Πώς συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο.

Τραγικό θάνατο βρήκε 65χρονος σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Βέροιας, στο Πλατύ Ημαθίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το φορτηγό που οδηγούσε ο 65χρονος εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε διαδοχικά σε όχημα, στη διαχωριστική νησίδα και σε πινακίδες και μετά ανατράπηκε έξω από τον δρόμο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Εικόνες: emvolos.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Χρηματισμός γιατρών για παράνομες συνταγογραφήσεις: Μπαράζ συλλήψεων

“Special Report”: τα χωριά των ανεμβολίαστων, ο Πεσκόφ και η Εύβοια

“Το Πρωινό” - Μέγκι Ντρίο: πέθανε η μητέρα της απο κορονοϊό (βίντεο)