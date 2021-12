Κορινθία

Τροχαίο στην Κορινθία: Βαριά τραυματισμένη μία ανήλικη

Τραυματίστηκαν επίσης ο αδελφός και η μητέρα της.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο 14ο χλμ στον επαρχιακό δρόμο Ψάρι – Νεμέα, όταν Ι.Χ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, μια 16χρονη εγκλωβίστηκε και άλλα δύο άτομα, ο ανήλικος αδερφός και η μητέρα της, τραυματίστηκαν.

Στο σημείο για τον απεγκλωβισμό της 16χρονης, μετέβησαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η 16χρονη μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο Νοσοκομείο Παίδων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Πηγή: Korinthostv.gr

