Λάρισα: σύλληψη στρατιωτικού για ληστεία σε φαρμακείο

Πως κατέληξαν στα ίχνη του στρατωτικού οι αστυνομικοί, που αναζητούσαν τον δράστη της ένοπλης ληστείας.

Προ εκπλήξεως βρέθηκαν τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας καθώς οι έρευνές τους για την εξιχνίαση υπόθεση ληστείας σε φαρμακείο τους οδήγησαν σ’ έναν εν ενεργεία στρατιωτικό που υπηρετεί στο Βόλο.

Ο 41χρονος άνδρας φέρεται να είχε ληστέψει φαρμακείο στην πόλη της Λάρισας τον περασμένο Οκτώβριο και εναντίον του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ αξίζει να σημειώσουμε πως δεν συνελήφθη λόγω παρέλευσης Αυτοφώρου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από τις έρευνες προέκυψε ότι ο δράστης χρησιμοποίησε ένα… ψεύτικο πιστόλι για να διαπράξει τη ληστεία.

Ο ληστής είχε εισβάλει στο φαρμακείο στην πλατεία Λιβαδακίου στις 29 Οκτωβρίου, όταν βεβαιώθηκε ότι η 38χρονη υπάλληλος ήταν μόνη.

Όρμησε μέσα φορώντας σκούφο, προστατευτική μάσκα και γάντια μιας χρήσης για να μην αφήσει αποτυπώματα και ζήτησε τις εισπράξεις, ανοίγοντας το μπουφάν του για να δείξει στη γυναίκα το πιστόλι που είχε περασμένο στη ζώνη του.

Η υπάλληλος τρομοκρατήθηκε, καθώς ο ληστής απείλησε ότι θα κάνει κακό στην οικογένειά της κι έτσι άνοιξε την ταμειακή μηχανή και του έδωσε περίπου 800 ευρώ από την ημερήσια είσπραξη.

Οι αστυνομικοί βρήκαν το πλαστικό πιστόλι – παιχνίδι στο σπίτι του και το κατέσχεσαν.

Σχημάτισαν σε βάρος του δικογραφία για ληστεία και για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας.

