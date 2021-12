Ηράκλειο

Δωρεά οργάνων - Ηράκλειο: γυναίκα “έδωσε ζωή” σε 5 ανθρώπους

Μετά από σύζήτηση με τους θεράποντες γιατρούς, οι δικοί της άνθρωποι αποφάσισαν με τον θάνατο της να "χαρίζει" ζωή και ελπίδα σε συνανθρώπους μας.

Συγκλονίζει η ιστορία μιας γυναίκας 45 χρονών που λίγο μετά τις 11.00 το πρωί υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία με την οικογένεια της να αποφασίζει άμεσα για δωρέα οργάνων.

Όλα συνέβησαν μέσα σε λίγη ώρα όταν όπως αναφέρουν οι σχετικές πληροφορίες μια γυναίκα 45 χρονών μετέβη στο ΠΑΓΝΗ που εφημέρευε καθώς είχε έντονους πονοκεφάλους με αποτέλεσμα να καταρρεύσει.

Η άτυχη γυναίκα είχε εκδηλώσει εγκεφαλική αιμορραγία με αποτέλεσμα ο θάνατος της να είναι αναπόφευκτος και αμέσως κλήθηκε στο ΠΑΓΝΗ η οικογένεια της προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη.

Η οικογένεια της, μετά την σύζήτηση με τους θεράποντες γιατρούς προχώρησαν σε μια γενναία πράξη, παρά τον οδυρμό και την θλίψη για την άτυχη 45χρονη, αποφασίζοντας να προχωρήσουν σε δωρέα των οργάνων της με αποτέλεσμα να στηθεί άμεσα αερογέφυγα από το ΠΑΓΝΗ.

Νεφρά, ήπαρ και κερατοειδείς χυτώνες δόθηκαν σε πέντε συνανθρώπους μας που θα λάβουν αυτό το δώρο ζωής.

